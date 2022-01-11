Символику СССР на мосту Патона заменили архангелом Михаилом и элементами, поржавевшими за месяц

На столичном мосту Патона появилась новая секция перил, где советские символы заменили на барельеф архангела Михаила и современные элементы декора. Впрочем, всего через месяц они уже успели поржаветь.

Фотографии декоммунизированных перил обнародовал краевед Семен Широчин. Его возмутило, что новую отделку изготовили из крайне некачественного порошкового металла.

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Новые элементы отделки моста Патона заржавели за месяц / Фото из Фейсбука Семена Широчина

Исторический диссонанс

Кроме того, специалиста удивило решение разместить на мосту образ покровителя Киева. Ведь главная ассоциация, которая должна приходить на ум, – это выдающийся инженер, который проектировал этот объект.

Теперь вместо звезды здесь барельеф с подписью "Арх. Михаилъ". Причем тут он к мосту имени Евгения Оскаровича Патона? Наверное, "арх." – это архитектор: "Архитектор Михаил. Мост построил и свалил",

– с сарказмом заметил автор сообщения.

Барельеф архангела Михаила установили вместо советской звезды / Фото из фейсбука Семена Широчина

Болты конструкций уже успели покрыться ржавчиной / Фото из фейсбука Семена Широчина

На качестве сэкономили

Еще одна серьезная претензия у краеведа возникла и к материалу, из которого вылили новую секцию перил. Ведь его плохое качество привело к тому, что лицо архангела на барельефе выглядит зернистым и избитым дырочками, будто шрамами.

После нескольких перепадов температуры элемент декора может просто рассыпаться. К тому же эти пустоты уже накопили в себе грязь, которую будет почти нереально вычистить.

"Другой неотвратимый спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже заржавели. Как и поржавела шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота. А там, где шишка стояла в исходном проекте по краям перил, теперь пустота. Работа на уровне гаража с 3D-принтером", – выразил свое недовольство Широчин.

Он убежден: то, что презентовали киевлянам, нельзя выдавать за реставрацию. По его мнению, такими необдуманными изменениями легко испортить архитектурные памятники.

Новую секцию перил изготовили из низкокачественного порошкового металла / Фото из фейсбука Семена Широчина

Лицо архангела Михаила покрыто порами и выглядит неопрятно / Фото из фейсбука Семена Широчина

Текст публикации Семена Широчина:

Даже в трудные времена не дают мне покоя дела городские. На мосту Патона раскрыли обновленную секцию перил. И я имел несчастье увидеть фотографии того, что нам имеют наглость презентовать.

Теперь вместо звезды здесь барельеф с подписью АРХ.МИХАИЛЪ. Причём тут он к мосту имени Евгения Оскаровича Патона? Наверно арх - это архитектор: "Архитекторъ Михаилъ. Мостъ построилъ и свалилъ".

Исполнители этой работы смогли декоммунизировать не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля, а также качество работ. Литье вместо чугунного сделано из какого-то порошкового металла. Из-за этого лицо Архангела побито мелкими дырами – как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами.

Вся конструкция стоит пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи. Ее можно отмыть разве что мощным керхером. Давно такой видели у дорожников?

Другой неизбежный спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели. Как и поржавела шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота. А там где шишка стояла в первоначальном проекте по краям перила – теперь пустота. Почему хотя бы шишку нельзя было оставить на месте? Работа на уровне гаража с 3Д принтером.

Да, нам это всё ещё выдадут за реставрацию. Я же повторюсь – это дешёвая и постыдная подделка, к тому же нарушающая закон об охране культурного наследия. Нельзя так с памятниками, дикари.