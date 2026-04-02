Топ власник ETH серед чиновників: працівник Київського ТЦК має 10 мільйонів доларів у крипті

Офіцер Київського територіального центру комплектування Роман Данилишин опинився в центрі скандалу через декларацію з криптовалютою. Спочатку він вказав 4716 ETH із явно заниженою вартістю, що викликало резонанс у медіа та соцмережах.

Після цього посадовець подав виправлений документ, однак питання до достовірності даних залишилися. Про це пише InCrypted.

Що відомо про скандальну декларацію працівника ТЦК?

Офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Святошинського районного ТЦК у Києві Роман Данилишин опинився в центрі публічної уваги після оприлюднення його декларації за 2025 рік. У початковому документі він зазначив, що володіє 4716 одиницями криптовалюти Ethereum.

Водночас вартість цього активу у декларації була вказана на рівні трохи більш ніж 195 тисяч гривень. Така оцінка викликала сумніви, адже за ринковими цінами обсяг у 4716 ETH може сягати приблизно 10 мільйонів доларів.

Після публічного резонансу ввечері 1 квітня Данилишин подав виправлену декларацію. У новій версії документа замість 4716 ETH було вказано 4716 USDT – це стейблкоїн, прив’язаний до курсу долара США.

Попри зміну виду криптовалюти, гривневий еквівалент активу у декларації залишився без змін – трохи більше ніж 195 тисяч гривень. Це також викликало нову хвилю запитань, адже реальна вартість 4716 USDT становить приблизно 4716 доларів США, що суттєво відрізняється від задекларованої суми.

Таким чином, навіть після виправлення документа розбіжності між зазначеними даними та ринковою вартістю активів повністю не зникли. У мережі користувачі та експерти звертають увагу на те, що такі неточності можуть свідчити або про помилки при заповненні декларації, або про потенційно неправдиві відомості.

Варто зазначити, що згідно з українським законодавством, подання недостовірної інформації в декларації може тягнути за собою юридичну відповідальність. Остаточну оцінку таким діям мають надавати відповідні органи.

