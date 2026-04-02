После этого чиновник подал исправленный документ, однако вопросы к достоверности данных остались. Об этом пишет InCrypted.

Что известно о скандальной декларации работника ТЦК?

Офицер отделения гражданско-военного сотрудничества Святошинского районного ТЦК в Киеве Роман Данилишин оказался в центре публичного внимания после обнародования его декларации за 2025 год. В первоначальном документе он отметил, что владеет 4716 единицами криптовалюты Ethereum.

В то же время стоимость этого актива в декларации была указана на уровне чуть более 195 тысяч гривен. Такая оценка вызвала сомнения, ведь по рыночным ценам объем в 4716 ETH может достигать примерно 10 миллионов долларов.

После публичного резонанса вечером 1 апреля Данилишин подал исправленную декларацию. В новой версии документа вместо 4716 ETH было указано 4716 USDT – это стейблкоин, привязанный к курсу доллара США.

Несмотря на изменение вида криптовалюты, гривневый эквивалент актива в декларации остался без изменений – чуть больше 195 тысяч гривен. Это также вызвало новую волну вопросов, ведь реальная стоимость 4716 USDT составляет примерно 4716 долларов США, что существенно отличается от задекларированной суммы.

Таким образом, даже после исправления документа расхождения между указанными данными и рыночной стоимостью активов полностью не исчезли. В сети пользователи и эксперты обращают внимание на то, что такие неточности могут свидетельствовать или об ошибках при заполнении декларации, или о потенциально ложных сведениях.

Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству, представление недостоверной информации в декларации может повлечь за собой юридическую ответственность. Окончательную оценку таким действиям должны предоставлять соответствующие органы.

