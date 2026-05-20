Зато работников без боевого опыта планируют направлять на ротацию для прохождения службы в боевых подразделениях. Об этом сообщает Полтавский ТЦК и СП.

Как в Полтаве меняют подход к формированию групп оповещения?

Обновление групп оповещения

В ТЦК сообщили, что сейчас проводится работа по обновлению состава групп оповещения. Там объяснили, что к этой работе планируют привлекать только тех военнослужащих, которые имеют статус участника боевых действий и лично участвовали в войне против России.

В центре комплектования отметили, что отбирают военных, которые "на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях".

Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какая ситуация с укомплектованностью войска и имеют однозначное понимание почему каждый мужчина, который пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны,

– отмечают там.

В сообщении подчеркнули, что военные, которые работают в группах оповещения, фактически помогают доукомплектовывать свои бывшие подразделения и дают возможность своим собратьям хотя бы частично отдохнуть после боевых задач.

Военных без боевого опыта планируют направлять в боевые подразделения

В Полтавском ТЦК также заявили, что военнослужащие, которые только оформляют документы для получения статуса участника боевых действий, временно выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

В то же время тех работников, которые не принимали участия в боевых действиях, планируют направлять на ротацию в подразделения для приобретения соответствующего опыта. Фактически там подтвердили, что сотрудников групп оповещения без опыта войны могут переводить в подразделения, которые выполняют боевые задачи.

В сообщении не уточнили, когда именно могут начать действовать такие изменения и каким будет механизм ротации военнослужащих.

Что известно о реформе ТЦК?

Законопроект №15236 предусматривает полное перезагрузка системы ТЦК. Авторы документа предлагают отказаться от нынешней модели, которую часто критикуют из-за конфликтных ситуаций и чрезмерного административного давления.

Зато территориальные центры комплектования должны превратиться в сервисные структуры, которые не только занимаются учетом и мобилизационными процедурами, но и консультируют граждан. Речь идет о помощи с документами, разъяснение решений по мобилизации, предоставление доступа к электронным сервисам и объяснение прав и обязанностей военнообязанных.

Отдельно в документе отмечается необходимость минимизировать личные контакты между работниками территориальных центров комплектования и гражданами на начальных этапах взаимодействия.

Документ также предусматривает изменение внутренней структуры территориальных центров комплектования. В частности, предлагается разделить функции учета военнообязанных, администрирования процессов и принятия мобилизационных решений. Это позволит уменьшить концентрацию полномочий в одних руках и минимизировать коррупционные риски.

В пояснении к документу отмечается, что новая система должна стать более прозрачной, прогнозируемой и понятной для граждан.