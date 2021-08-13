Скандальний дрифт Red Bull: у КМДА порахували скільки метрів вже відмили

У КМДА порахували скільки квадратних метрів вже відмили на Софійський площі. Втім, сліди від шин не єдина проблема – після дрифту Red Bull була пошкоджена цегла.

Наразі силами активістів й комунальників відмито 3 тисячі квадратних метрів покриття. На це витратили 3 дні.

До теми Активісти "Києве, мий" розповіли як чистять Софійську площу: краще ніж клінінг

Цеглу на Софійській площі не тільки забруднили, а й пошкодили

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що пошкодження цегли сталось через великі швидкості.

Навантаження від великих швидкостей та кутів руху спорткарів спричинило додаткову руйнацію і без того пошкодженої клінкерної цегли, з якої влаштоване покриття Софійської площі,

– заявив чиновник.

На Софійській площі 3 день чистять цеглу / Фото Фейсбук Олександра Густєлєва

Він також додав, що остаточні збитки ще не порахували.

Ще Гутсєлєв написав, що столичні комунальники встановили антипаркувальні стовпчики, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.

Передісторія