Скандальний дрифт Red Bull: у КМДА порахували скільки метрів вже відмили
Джерело:Фейсбук Олександра Густєлєва
У КМДА порахували скільки квадратних метрів вже відмили на Софійський площі. Втім, сліди від шин не єдина проблема – після дрифту Red Bull була пошкоджена цегла.
Наразі силами активістів й комунальників відмито 3 тисячі квадратних метрів покриття. На це витратили 3 дні.
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Цеглу на Софійській площі не тільки забруднили, а й пошкодили
Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що пошкодження цегли сталось через великі швидкості.
Навантаження від великих швидкостей та кутів руху спорткарів спричинило додаткову руйнацію і без того пошкодженої клінкерної цегли, з якої влаштоване покриття Софійської площі,
– заявив чиновник.
На Софійській площі 3 день чистять цеглу / Фото Фейсбук Олександра Густєлєва
Він також додав, що остаточні збитки ще не порахували.
Ще Гутсєлєв написав, що столичні комунальники встановили антипаркувальні стовпчики, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.
Передісторія
- 10 серпня у Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу. Без огороджень і на великій швидкості автомобілі дрифтували у пішохідній зоні.
- Шоу залишило сліди від шин у вигляді вісімки в історичній зоні Києва. На прибирання території знадобився не один день.
- У цих перегонах взяла участь реперка Alyona Alyona, яка опублікувала відео з шоу, але потім швидко видалила. Вже згодом вона розповіла, що її нібито запевнили про дозвіл. Ролик, за її словами, знімався до Дня незалежності.
- Компанія Red Bull, яка була організатором дрифту, згодом вибачилася та викликала клінінгову компанію.