Скаржаться на кашель і важкість дихання: у Києві розпилили перцевий балончик в школі

У Київській школі №97 3 вересня розпилили перцевий балончик. Дітей вивели на вулицю та відпустили додому.

Деталі інциденту

Інцидент трапився у школі на вулиці Олеги Теліги. Хто саме розпилив балончик – невідомо.

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Деякі із дітей скаржаться на кашель та важкість дихання,

– мовиться у повідомленні.

На місце події викликали правоохоронці. Вони мають встановити, хто розпилив перцевий балончик.

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