Такі заходи організовують для того, щоб уникнути великого скупчення пасажирів. Про це розповіли 3 вересня.

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Нові правила в ніч проти 5 вересня

Матч Україна – Франція розпочнеться о 21:45 на стадіоні "Олімпійському". Саме через це метро працюватиме на годину довше. Таким чином Департамент транспорту прагне подбати про безпеку людей.

Перед початком матчу можуть закрити на вхід станцію "Олімпійська". Після футболу о 23:15 – теж "Олімпійську", "Палац спорту" і "Площу Льва Толстого".

Останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час. З центру міста – близько 01:15.



Оголошення щодо роботи метро в ніч проти 5 вересня / Фото Департаменту транспорту КМДА