Такие меры организуют для того, чтобы избежать большого скопления пассажиров. Об этом рассказали 3 сентября.

Интересно Правительство выделило 100 миллионов для метро на Троещину: что планируют сделать

Новые правила в ночь на 5 сентября

Матч Украина – Франция начнется в 21:45 на стадионе "Олимпийский". Именно поэтому метро будет работать на час дольше. Таким образом Департамент транспорта стремится обеспечить безопасность людей.

Перед началом матча могут закрыть на вход станцию ​​"Олимпийская". После футбола в 23:15 – тоже "Олимпийскую", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 1:15.



Объявления о работе метро в ночь на 5 сентября / Фото Департамента транспорта КГГА