"Слід" Саакашвілі та навмисний підпал: з'явилися подробиці про будинок, що палав на Костельній
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
В одному з будинків на вулиці Костельній у Києві 12 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь повністю знищив дах будівлі. За однією з версій, підпал нібито могли влаштувати навмисне.
За словами місцевих мешканців, мета імовірних зловмисників – меркантильна. Адже якщо будинок у середмісті визнають аварійним, його можна буде з легкістю приватизувати.
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"Прославився" завдяки Саакашвілі
Також відомо, що в будинку, який палав, був ще один скандальний інцидент у 2017 році. Саме по його даху від СБУ під час затримання намагався втекти Міхеїл Саакашвілі.
З висоти політик вів перемовини з правоохоронцями і погрожував, що стрибне донизу, якщо до нього хтось спробує наблизитися. Зрештою Саакашвілі таки зняли з даху і затримали.
Ранкове "пекло" поблизу Майдану
- Рятувальники отримали повідомлення про серйозну пожежу на даху будинку за адресою вулиця Костельна, 2в.
- Вогонь встиг знищити 150 квадратних метрів покрівлі.
- На щастя, минулося без жертв та потерпілих.
- Стовп диму було видно практично в будь-якому куточку середмістя Києва.
- Зрештою вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати полум'я.
- Для цього знадобилося 10 машин та 39 членів екіпажів.