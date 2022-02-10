"Слузі народу" з Київради Трубіцину повідомили про підозру в хабарництві

Депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину повідомили про підозру. Слідство вважає, що "слуга народу" вимагав гроші в одного зі столичних бізнесменів.

Окрім Трубіцина, у справі про хабарництво фігурують ще 6 людей. 10 лютого їм повідомили про підозру, її підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Дії підозрюваних кваліфіковані за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Фігурантами справи, окрім "слуги", є:

помічника депутата Київради;

виконувач обов'язків директора комунального підприємства;

2 заступники директора комунального підприємства;

людина, наближена до депутата.

Хабар за розміщення МАФів

Слідство вважає, що Трубіцин змовився з іншими особами та посадовцями комунальних підприємств, аби організувати корупційну схему. Фігуранти отримували від підприємців хабарі за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Насправді право на розміщення таких точок надавали за результатами відкритих торгів.

Втім, учасникам, які мали намір брати у них участь, казали, що перемога дістанеться лише наперед визначеним компаніям. Для цього, мовляв, треба заплатити.

Інші подробиці від НАБУ

Як уточнили в НАБУ, ці торги організовувало комунальне підприємство, яке перебувало під впливом Трубіцина. Адже він очолював комісію Київради, яка займалася питаннями благоустрою столиці. Відповідно депутат мав повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок або навпаки – усунення перешкод у їхній роботі.

Слідство упродовж року документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

НАБУ зафіксувало передачу 1,39 мільйона гривень неправомірної вигоди, їх передавали двома траншами.

Фігурантів спіймали на гарячому, коли ті намагалися отримати другий транш.

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