Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила реакцію політсили на ситуацію з депутатом Київради Трубіциним.

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"Слуги" про затримання Трубіцина при спробі хабарництва

Шуляк нагадала, що Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні хабаря депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств.

І це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в яку залучені підлеглі міського голови,

– заявила вона.

Глава партії наголосила, що партія чекає на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Вона також додала, що "їхня команда забезпечила все необхідне для того, щоб НАБУ, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент".

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