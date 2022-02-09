Председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала реакцию политсилы на ситуацию с депутатом Киевсовета Трубицыным.

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"Слуги" о задержании Трубицына при попытке взяточничества

Шуляк напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении на получении взятки депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий.

И это является лишним подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которую вовлечены подчиненные городского главы,

– заявила она.

Глава партии подчеркнула, что партия ждет всестороннее и тщательное расследование дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Она также добавила, что "их команда обеспечила все необходимое для того, чтобы НАБУ, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент".

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