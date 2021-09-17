Смерть в "Артеку", правила у транспорті та умови для локдауну : головні новини Києва за тиждень

На Київщині у таборі "Артек" помер 12-річний хлопчик. Інспектори контролюватимуть дотримання водіями нових правил перевезень пасажирів. У КМДА назвали, як місто може уникнути локдауну та коли його можуть ввести. Читайте головні новини тижня за 13-17 вересня.

Найголовніші новини Києва за тиждень 13 – 17 вересня:

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Смерть 12-річного хлопчика в таборі "Артек"

13 вересня стало відомо про раптову смерть 12-річного Павла Теровця з Кропивницького. Хлопчик приїхав до табору "Артек" 3 вересня, але через 6 днів відпочинку йому раптом стало погано. В ізоляторі хлопчика оглянув лікар, однак всі життєві показники Павла були у нормі. Приблизно о 12:40 дитина зомліла. Для порятунку викликали швидку, але врятувати хлопця медики не змогли.

Причину смерті встановлюють судмедексперти. Відомо, що у нього було щось схоже на ГРВІ.

Виховував хлопчика батько з інвалідністю. Сусіди кажуть, що сім'я жила дуже бідно, лише на соціальні виплати. Втім, жодних проблем у стосунках між батьком та сином не було.

Влада готується до посилення карантину



Київ готується до карантину, однак завдяки щепленню можна запобігти локдауну / Фото КМДА

Посадовці Київської міської держадміністрації наполягають на тому, що наразі жодних причин для введення локдауну немає. Однак темпи поширення COVID-19 настільки серйозні, що без введення обмежень місто може не впоратися з черговою хвилею пандемії.

За словами заступника Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, уникнути жорсткого карантину Київ може лише завдяки масовій вакцинації. При цьому наразі темпи щеплень у столиці залишають бажати кращого.

Паралельно з нарощуванням кількості зроблених щеплень представники влади готуються до ймовірного локдауну – обробляють заявки на проїзд працівників підприємств критичної значущості.

Правоохоронці продовжують обшукувати комунальні підприємства та департаменти КМДА

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15 вересня поліцейські провели обшуки у 10 районних комунальних шляхово-експлуатаційних управлінь, Київавтодору та Київавтошляхмосту. Слідчі дії стосувалися кримінального провадження про нібито привласнення та розтрату бюджетних коштів.



Правоохоронці продовжують обшуки у комунальних підприємствах та департаментах КМДА / Фото ДБР

За даними слідства, комунальники буцімто завищили ціни на антипаркувальні стовпчики та придбали такі, що не відповідають технічним характеристикам. Також працівники ШЕУ нібито списували зайве паливо, використовували робочий транспорт в особистих цілях та завищували обсяги витрат паливно-мастильних матеріалів, піско-соляної суміші та солей.

Провадження кваліфікували як привласнення бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою. Скільки збитків нанесли бюджету оборудки, у правоохоронці не повідомляють.

Тоді ж, 15 вересня, до комунального підприємства Київський центр розвитку міського середовища завітали детективи ДБР. Вони розслідують справу про заволодіння майном та зловживання службовим становищем під час реконструкції парку Кіото.

Комунальники нібито провели тендер, коли приватна компанія вже завершила всі роботи з відновлення. За договором підприємство мало б виконати роботи за 49,4 мільйона гривень. Після перемоги у торгах на рахунки ТОВ переказали 34,1 мільйона, однак експерти кажуть, що вартість робіт складала лише 19,2 мільйона.

Обшуки по справі проводили у комунальному підприємстві, у квартирах керівництва ТОВ та підрядників.

У Києві з'явилися інспектори з контролю якості перевезень



Інспектори перевірятимуть дотримання нових правил у транспорті / Фото КМДА

17 вересня у столиці почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюватимуть, як водії муніципального та приватного транспорту дотримуються нових вимог міста.

Інспектори з боді-камерами фіксуватимуть температуру повітря в автобусах, трамваях, тролейбусах та маршрутних таксі, слідкуватимуть за чистотою салонів, а також за наявністю у водіїв спецодягу.

Крім того, комунальники перевірятимуть:

наявність необхідних документів, а також інформаційного плаката з фото та даними водія;

технічний стан транспортного засобу;

змогу перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Дніпро атакувала "зелена чума"

Зверніть увагу Яна Клочкова з Киянами переплила через зелений Дніпро

Головна річка України вкрилася водяним гіацинтом. На додаток до цвітіння водоростей та забруднення водоймища Дніпро атакувала тропічна рослина. Вона рясно вкрила воду у каналі річки в селищі Козин під Києвом.



Стан Дніпра стрімко погіршується / Фото Володимира Триліса

За словами старшого наукового співробітника Інституту гідробіології НАН України Володимира Триліса, рослина є своєрідною "зеленою чумою", оскільки боротися з нею дуже складно. Вона походить з тропічної частини Південної Америки та стрімко розповсюджується світом.

Наразі появу водяного гіацинта зафіксували у водоймищах Африки та Європи.