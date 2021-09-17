Главные новости Киева за неделю 13 – 17 сентября:

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Смерть 12-летнего мальчика в лагере "Артек"

13 сентября стало известно о внезапной смерти 12-летнего Павла Теровца с Кропивницкого. Мальчик приехал в лагерь "Артек" 3 сентября, но через 6 дней отдыха ему вдруг стало плохо. В изоляторе мальчика осмотрел врач, однако все жизненные показатели Павла были в норме. Примерно в 12:40 ребенок потерял сознание. Для спасения вызвали скорую, но спасти парня медики не смогли.

Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Известно, что у него было что-то вроде ОРВИ.

Воспитывал мальчика отец с инвалидностью. Соседи говорят, что семья жила очень бедно, только на социальные выплаты. Впрочем, никаких проблем в отношениях между отцом и сыном не было.

Власть готовится к усилению карантина



Киев готовится к карантину, однако благодаря прививке можно предотвратить локдаун / Фото КГГА

Чиновники Киевской городской госадминистрации настаивают на том, что пока никаких причин для введения локдауна нет. Однако темпы распространения COVID-19 настолько серьезные, что без введения ограничений город может не справиться с очередной волной пандемии.

По словам заместителя Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, избежать жесткого карантина Киев может только благодаря массовой вакцинации. При этом в настоящее время темпы прививок в столице оставляют желать лучшего.

Паралельнно с наращиванием количества сделанных прививок представители власти готовятся к возможному локдауну – обрабатывают заявки на проезд работников предприятий критической значимости.

Правоохранители продолжают обыскивать коммунальные предприятия и департаменты КГГА

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15 сентября полицейские провели обыски в 10 районных коммунальных дорожно-эксплуатационных управлениях, Киевавтодоре и Киевавтопутьмосту. Следственные действия касались уголовного производства о якобы присвоении и растрате бюджетных средств.



Правоохранители продолжают обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА / Фото ГБР

По данным следствия, коммунальщики якобы завысили цены на антипарковочные столбики и приобрели такие, которые не соответствуют техническим характеристикам. Также работники ДЭУ якобы списывали лишнее топливо, использовали рабочий транспорт в личных целях и завышали объемы расходов горюче-смазочных материалов, песко-соляной смеси и солей.

Производство квалифицировали как присвоение бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. Сколько убытков нанесли бюджету сделки, в правоохранительных органах не сообщают.

Тогда же, 15 сентября, в коммунальное предприятие Киевский центр развития городской среды пришли детективы ГБР. Они расследуют дело о завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением при реконструкции парка Киото.

Коммунальщики якобы провели тендер, когда частная компания уже завершила все работы по восстановлению. По договору предприятие должно выполнить работы за 49,4 миллиона гривен. После победы в торгах на счета ООО перевели 34,1 миллиона, однако эксперты говорят, что стоимость работ составляла лишь 19,2 миллиона.

Обыски по делу проводили в коммунальном предприятии, в квартирах руководства ООО и подрядчиков.

В Киеве появились инспекторы по контролю качества перевозок



Инспекторы будут проверять соблюдение новых правил в транспорте / Фото КГГА

17 сентября в столице начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать, как водители муниципального и частного транспорта придерживаются новых требований города.

Инспекторы с боди-камерами будут фиксировать температуру воздуха в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутных такси, следить за чистотой салонов, а также за наличием у водителей спецодежды.

Кроме того, коммунальщики будут проверять:

наличие необходимых документов, а также информационного плаката с фото и данными водителя;

техническое состояние транспортного средства;

возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Днепр атаковала "зеленая чума"

Обратите внимание Яна Клочкова с киевлянами переплыла через зеленый Днепр

Главная река Украины покрылась водяным гиацинтом. В дополнение к цветению водорослей и загрязнению водоема Днепр атаковало тропическое растение. Оно обильно покрыло воду в канале реки в поселке Козин под Киевом.



Состояние Днепра стремительно ухудшается / Фото Владимира Трилиса

По словам старшего научного сотрудника Института гидробиологии НАН Украины Владимира Трилиса, растение является своеобразной "зеленой чумой", поскольку бороться с ним очень сложно. Оно происходит из тропической части Южной Америки и стремительно распространяется по миру.

Сейчас появление водяного гиацинта зафиксировали в водоемах Африки и Европы.