Смертельна ДТП з вантажівкою в Києві: водія взяли під варту

У Києві 15 жовтня п'яний водій вантажівки наїхав на двох пішоходів, один з яких помер. Чоловікові вже обрали запобіжний захід – взяття під варту.

Раніше слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили водію про підозру.

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Водія вантажівки арештували

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,

– йдеться в повідомленні.

У поліції також нагадали про проведення досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху людьми у стані сп'яніння. Фігуранту справи загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на цей же термін.

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