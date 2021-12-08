На Софійській площі майже зібрали головну ялинку країни: фото пухнастої красуні

У середмісті столиці практично завершили монтаж головної ялинки України, яка стане окрасою Софійської площі. Фото з'явилося у мережзі надвечір 8 грудня.

На казковій світлині видно, що туман окутав площу, а з нього бовваніє дзвіниця Софії Київської та велетенське новорічне дерево.

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Останні штрихи

Комунальникам залишилося закріпити кілька нижніх ярусів гілок.

Крім того, попереду їх чекає оздоблення вертепу, який стоятиме біля підніжжя ялинки.

Остаточно різдвяний дух запанує на площі після прикрашання самого дерева іграшками й гірляндами та встановлення додаткових декорацій і зон відпочинку.



На Софійській площі добігає кінця монтаж головної ялинки / Фото з телеграм-каналу KIEVMAP

Місто всередині міста

До свят у центрі Києва планують створити ціле святкове містечко, яке прикрасять у єдиній тематиці – народження Ісуса Христа. Там кияни та гості міста зможуть відвідати ковзанку, зону відпочинку, музей новорічних прикрас, ярмарок, дитячі забавки тощо.

Для особливої атмосфери простір прикрасять кометами як символами різдвяних зірок та увімкнуть на фоні тематичні пісні.

Поради щодо вибору ялинки додому: дивіться відео