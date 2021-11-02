Стихійні торговці зухвало виставили ятки під оголошенням про штраф: показове фото із Солом'янки
Джерело:Big Kyiv
У Києві на Севастопольській площі стихійні торговці порушили заборону на торгівлю в підземних переходах. Вони знову виставили ятки зі своїм крамом просто під попередженням про штраф за таку діяльність. Фотодоказ зухвалості продавців з'явився в інтернеті 2 листопада.
Судячи зі світлини, порушники вирішили безкарно торгувати дрібним одягом: шапками, шарфами та рукавичками. Облаштувалися зухувальці у переході між Повітрофлотським проспектом та Чоколівським бульваром.
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Не лякають навіть суми
Продавці настільки знахабніли, що проігнорували табличку із зазначенням штрафу за несанкціоновану торгівлю – 15000 гривень. Крім того, поліція має право конфісковувати у них товар.
Жінка розклала свій товар під табличкою з попередженням про штраф у 15000 гривень / Фото Big Kyiv
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- Влада Києва уже впродовж кількох років намагається викорінити таке явище, як стихійна торгівля у підземних переходах та на вулицях.
- Однак, попри це, багато підприємців продовжують ігнорувати заборону.
- Наприклад, у підземні переходи біля станцій метро "Площа Льва Толстого" та "Палац Україна" торгівці квітами повернулися лише через кілька днів після примусового виселення звідти.
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