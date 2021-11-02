Судячи зі світлини, порушники вирішили безкарно торгувати дрібним одягом: шапками, шарфами та рукавичками. Облаштувалися зухувальці у переході між Повітрофлотським проспектом та Чоколівським бульваром.

Цікаве У вагонах метро Києва облаштували манікюрний салон та перукарню

Не лякають навіть суми

Продавці настільки знахабніли, що проігнорували табличку із зазначенням штрафу за несанкціоновану торгівлю – 15000 гривень. Крім того, поліція має право конфісковувати у них товар.



Жінка розклала свій товар під табличкою з попередженням про штраф у 15000 гривень / Фото Big Kyiv

Багаторічній "війні" з МАФами не видно краю

Влада Києва уже впродовж кількох років намагається викорінити таке явище, як стихійна торгівля у підземних переходах та на вулицях.

Однак, попри це, багато підприємців продовжують ігнорувати заборону.

Наприклад, у підземні переходи біля станцій метро "Площа Льва Толстого" та "Палац Україна" торгівці квітами повернулися лише через кілька днів після примусового виселення звідти.

"Великий похід" проти МАФів у парку Кіото

Співробітники Київблагоустрою в середині жовтня здійснили велику зачистку незаконних кіосків у парку Кіото. В результаті комунальники майже повністю звільнили від МАФів цілу вулицю, залишивши лише кілька кав'ярень.