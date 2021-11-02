Судя по фото, нарушители решили безнаказанно торговать мелкой одеждой: шапками, шарфами и перчатками. Оборудовались хулигане в переходе между Воздухофлотским проспектом и Чоколовским бульваром.

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Не пугают даже суммы

Продавцы настолько обнаглели, что проигнорировали табличку с указанием штрафа за несанкционированную торговлю – 15 тысяч гривен. Кроме того, полиция имеет право конфисковать у них товар.



Женщина разложила свой товар под табличкой с предупреждением о штрафе в 15 тысяч гривен / Фото Big Kyiv

Многолетней "войне" с МАФами не видно края

Власти Киева уже несколько лет пытаются искоренить такое явление, как стихийная торговля в подземных переходах и на улицах.

Однако, несмотря на это, многие предприниматели продолжают игнорировать запрет.

К примеру, в подземные переходы у станций метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Украина" торговцы цветами вернулись лишь через несколько дней после принудительного выселения оттуда.

"Великий поход" против МАФов в парке Киото

Сотрудники Киевблагоустройства в середине октября провели большую зачистку незаконных киосков в парке Киото. В результате коммунальщики почти полностью освободили от МАФов целую улицу, оставив всего несколько кафе.