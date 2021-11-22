На Солом'янській площі у Києві сталася масштабна аварія з 4 машинами

22 листопада 2021 , 22:55
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Дуже серйозна ДТП трапилася у Києві ввечері 22 листопада. Зіткнення одразу 4 автівок сталося під час розвороту водія-порушника на Солом'янській площі.

За попередніми даними, внаслідок події ніхто серйозних ушкоджень не отримав. На місці події працюють медики швидкої, рятувальники та слідчі.

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Через що саме сталася ДТП, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Кілька машин розбиті дуже серйозно


Внаслідок ДТП зіштовхнулися 4 машини / Фото dtp.kiev.ua

  • За даними поліцейських, в аварії взяли участь власник Range Rover, Honda CR-V, Volkswagen та Renault служби таксі Bolt.
  • Позашляховики отримали дуже серйозні ушкодження.
  • Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо.
  • Одного з учасників ДТП внаслідок зіткнення затисло у салоні машини.
  • Крім того, за неперевіреними даними, через аварію постраждав випадковий пішохід.

Через аварію рух Солом'янською площею фактично був паралізований.

Правоохоронці продовжують документувати всі обставини зіткнення.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП у Києві:

Автор: Олексій Чибісов