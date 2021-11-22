За попередніми даними, внаслідок події ніхто серйозних ушкоджень не отримав. На місці події працюють медики швидкої, рятувальники та слідчі.

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Через що саме сталася ДТП, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Кілька машин розбиті дуже серйозно



Внаслідок ДТП зіштовхнулися 4 машини / Фото dtp.kiev.ua

За даними поліцейських, в аварії взяли участь власник Range Rover, Honda CR-V, Volkswagen та Renault служби таксі Bolt.

Позашляховики отримали дуже серйозні ушкодження.

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо.

Одного з учасників ДТП внаслідок зіткнення затисло у салоні машини.

Крім того, за неперевіреними даними, через аварію постраждав випадковий пішохід.

Через аварію рух Солом'янською площею фактично був паралізований.

Правоохоронці продовжують документувати всі обставини зіткнення.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП у Києві: