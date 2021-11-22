Момент цих аварій потрапив на відеореєстратор авто, що стояло поряд. У другій половині дня 22 листопада запис вже оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

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Жінка втікала тротуарами

Це трапилося в провулку Класичний. Автівка почала врізатися в припаркований транспорт на повороті. Таким чином чорний позашляховик пошкодив 3 автомобілі – Volkswagen, Jeep і Toyota.

На записі помітно, що 2 водійок одразу сіли у свої автомобілі, щоб від'їхати з дороги. Одна з них взагалі почала втікати від небезпеки ДТП тротуаром.

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Пропонував патрульним хабар

Коли патрульні знайшли цей автомобіль, у його водія були явні ознаки сп'яніння. Тест на Drager показав, що в його крові було 1,93 проміле алкоголю.

Згодом п'яний харків'янин вирішив відкупитися. Він пропонував патрульним поліцейським 10 тисяч гривень. Вони попередили зловмисника про кримінальну відповідальність за такі дії, проте це було безрезультатно. Тому правоохоронці викликали на місце ще й слідчо-оперативну групу. Авто порушника Hiundai Santa FE забрали на штрафмайданчик.



Місце затримання п'яного водія / Фото Патрульної поліції Харківщини

Схожа подія напередодні

В Одесі вночі 22 листопада патрульні побачили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Проте водій не реагував на вимогу зупинитися.

Відтак почалася погоня, яка тривала до моменту, поки порушник не врізався в кілька припаркованих авто. Після цього чоловік вибіг із транспорту й намагався втекти пішки.



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