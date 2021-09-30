На Солом'янці сусіди допомогли жінці спіймати крадія авто

У Солом'янському районі Києва небайдужі сусіди затримали крадія авто. Власниця машини забула її замкнути, і зловмисник скористався ситуацією. Про інцидент на вулиці Карла Маркса стало відомо 29 вересня.

Викрадач зайшов у двір приватного будинку, завів автівку і спробував втекти. Втім, жінка вчасно помітила незнайомця і почала кликати на допомогу.

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Група швидкого реагування – сусіди

Почувши крики, сусіди миттєво зорієнтувалися і затримали чоловіка.

На місце події приїхала поліція.

З'ясувалося, що жінка залишила ключ у замку запалення.

Підозрюваний, який проходив повз, помітив це і вирішив привласнити авто.



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