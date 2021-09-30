Викрадач зайшов у двір приватного будинку, завів автівку і спробував втекти. Втім, жінка вчасно помітила незнайомця і почала кликати на допомогу.
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Група швидкого реагування – сусіди
- Почувши крики, сусіди миттєво зорієнтувалися і затримали чоловіка.
- На місце події приїхала поліція.
- З'ясувалося, що жінка залишила ключ у замку запалення.
- Підозрюваний, який проходив повз, помітив це і вирішив привласнити авто.
Авто хотів викрасти мешканець Вінницької області / Фото поліції Києва
Замість "покатушок" на чужому авто будуть ґрати
Поліція взяла під варту викрадача 1994 року народження і оголосила йому про підозру. Тепер раніше не судимому жителю Вінниччини загрожує до п'яти років в'язниці. Його звинувачують у замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом.
Моторошне вбивство чоловіка-покупця авто
На Буковині знайшли тіло 53-річного чоловіка. У Чернівецькій області він мав купити автомобіль. У вбивстві підозрюють двох чоловіків, які ще й заволоділи 3 тисячами доларів своєї жертви.