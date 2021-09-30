Угонщик зашел во двор частного дома, завел машину и попытался скрыться. Впрочем, женщина вовремя заметила незнакомца и стала звать на помощь.

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Группа быстрого реагирования – соседи

Услышав крики, соседи мгновенно сориентировались и задержали мужчину.

На место происшествия приехала полиция.

Выяснилось, что женщина оставила ключ в замке зажигания.

Подозреваемый, который проходил мимо, заметил это и решил присвоить автомобиль.



Автомобиль хотел похитить житель Винницкой области / Фото полиции Киева

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Жуткое убийство мужчины-покупателя автомобиля

На Буковине нашли тело 53-летнего мужчины. В Черновицкой области он должен был купить автомобиль. В убийстве подозревают двух мужчин, которые еще и завладели 3 тысячами долларов своей жертвы.