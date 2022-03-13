Сотні понищених авто, дитячі візки та іграшки: з'явилися страшні кадри з Романівського мосту

Романівським мостом люди тікали та далі продовжують тікати від війни. Сьогодні переправа – підірвана. Навколо можна побачити жахливі руйнування, а на самому мості – сотні покинутих підірваних машин.

Романівський міст з'єднує Ірпінь із Києвом. Нацполіція опублікувала відео про те, якою тут зараз є ситуація.

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Кілометри покинутих авто, невпинні потоки постраждалих від блокади

Як розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, у перші дні, коли ще не було інформації про евакуацію, люди тут намагалися врятуватися від російських пострілів, від убивств, від мародерства, від знущань. Невдовзі окупанти міст підірвали.

Зараз на мосту можна побачити сотні покинутих понищених авто, дитячі візки та купу іграшок. В одній із машин намагалася евакуюватися родина. Жодних військових позначок авто не має, але окупанти все одно його обстріляли. Нєбитов припускає: за характером пошкоджень це був мінометний обстріл.

Розуміємо, що далі можуть працювати снайпери. Нещодавно відбувся мінометний обстріл, коли люди намагалися перейти на той бік. На жаль, загинула родина,

– додає начальник Нацполіції Київщини.

"Міст життя"

Мостом продовжують евакуюватися люди, здебільшого літні. Місцеві проходять під зруйнованим мостом саморобною переправою. Перейти на той бік допомагають поліцейські. Також тут працюють ДСНС, волонтери, ЗСУ та Нацгвардія.

"Міст дає змогу рятуватися людям, отримувати якесь пальне та харчові продукти, щоб вижити", – підкреслює Нєбитов.

Додамо, в Ірпені зараз – багато знищених будинків, переважно це приватні малоповерхівки. Водночас немає інтернету та зв'язку. Про новини, які відбувалися, люди не знали. Більшість часу перебували в підвалах.

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Дивіться відео з Романівського мосту, яким евакуюють ірпінівців

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