Це – оперативна інформація станом на 7 березня о 6:00. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу Збройних сил України.

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Що відбувається в Ірпені

Там уточнили, що Ірпінь вже понад 3 доби залишається позбавленим світла, води та тепла. Туди не має можливості підвозити їжу та воду. Окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Вночі проти 7 березня у Генштабі писали, що ворог намагається встановити повний контроль над Бучею та Ірпенем. Загарбники висувають туди танкові та мотострілецькі підрозділи.

Росіяни діють дуже підступно

Вони усіляко порушують правила міжнародного гуманітарного права. Ворог цинічно здійснює обстріли цивільного населення, а також "зелених коридорів". Дітей та жінок беруть у заручники. У житлових кварталах розміщують техніку й боєприпаси.

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