Росія продовжує нехтувати правилами ведення війни та масово обстрілювати цивільне населення. На цей раз бойовики завдали удару по газопроводу.

Зверніть увагу З Ірпеня вдалось евакуювати частину людей: фото та відео з місця подій

Куди звертатися за допомогою

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив, якщо вам потрібна допомога або ви можете її надати, то звертайтеся за номером: + 380 44 363 07 34.

Оператори фіксують звернення, які надходять на гарячу лінію, та передають їх для оперативного вирішення.

Зауважимо, що з Ірпеня вдалось частково евакуювати населення 6 березня. Рятувальники розгорнули спеціальні намети для тих, хто потребує допомоги.

Повний текст публікації:

Увага! Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!

Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером: +380 (44) 363 07 34. Просимо максимального поширення номеру гарячої лінії️ Оператори фіксують звернення та передають його для оперативного вирішення.

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