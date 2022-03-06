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Дивіться фото евакуації з Ірпеня / Фото ДСНС та ВРУ:
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Вдалось евакуювати трохи населення з Ірпеня, який перебуває під обстрілом окупантів. Рятувальники розгортають евакуаційні намети – для тих, хто потребує негайної допомоги.
Джерело:Верховна Рада України
Новина доповнюється…
Дивіться фото евакуації з Ірпеня / Фото ДСНС та ВРУ:
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