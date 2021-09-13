Сотні свідків не реагували: у Києві на станції "Майдан Незалежності" чоловік побив жінку

Інцидент стався біля переходу зі станції "Хрещатик" на "Майдан Незалежності" вранці 13 вересня. Кремезний чоловік з невідомих причин накинувся на незнайому жінку та почав її бити.

Про напад написав чоловік потерпілої, колишній боєць миротворчих військ ООН, Іван Іванов. Він попросив всіх, кому відома особа агресивного пасажира, написати в особисті повідомлення.

Дивіться також Змушували займатися проституцією: викрили угруповання сутенерів Києва та Дніпра

Крім того, зловмисника шукають поліцейські.

Ніхто з пасажирів не кинувся на допомогу

За словами військового, інцидент стався о 8:43 на станції "Майдан Незалежності". У цей час на місці події перебували тисячі людей.

чоловік у коричневій куртці та з чорною маскою під носом напав на жінку та побив її.

Після цього зловмисник втік з місця події.

Сотні свідків ніяк не втручалися у ситуацію.

Іванов зазначив, що з його дружиною наразі все нормально. Вона перебуває у безпеці та написала заяву до поліції.

Як саме кваліфікували напад правоохоронці, невідомо.

Повний текст допису Івана Іванова у фейсбуці:

УВАГА!!! ПРОШУ ДОПОМОГТИ ІДЕНТИФІКУВАТИ!!! РЕПОСТ!!!

Сьогодні, 13.09.2021 о 08.43 на переході (підземному, біля місця посадки пасажирів у вагони метро) ст.м. Майдан незалежності цей пі**р напав на мою дружину із застосуванням фізичної сили!!! З місця події зловмисник втік!

Допоможіть ідентифікувати його! У разі наявності будь-якої інформації прошу повідомити в особисті повідомлення!

P.S Дружина в порядку та безпеці. Заява в поліцію написана. Процедурні питання дотримані...

!!! Ніхто! З сотень інших пасажирів метро не відреагував на ситуацію і не прийшов на допомогу жінці! Позорники - ганьба вам!