О нападении написал муж потерпевшей, бывший боец миротворческих войск ООН, Иван Иванов. Он попросил всех, кому известна личность агрессивного пассажира, написать в личные сообщения.

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Кроме того, злоумышленника ищут полицейские.

Никто из пассажиров не бросился на помощь

По словам военного, инцидент произошел в 8:43 на станции "Майдан Незалежности". В это время на месте происшествия находились тысячи людей.

Мужчина в коричневой куртке и с черной маской под носом напал на женщину и избил ее.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотни свидетелей никак не вмешивались в ситуацию.

Иванов отметил, что с его женой пока все нормально. Она находится в безопасности и написала заявление в полицию.

Как именно квалифицировали нападение правоохранители, неизвестно.

Полный текст публикации Ивана Иванова в фейсбуке:

ВНИМАНИЕ!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ!!! РЕПОСТ!!!

Сегодня, 13.09.2021 в 08.43 в переходе (подземном, возле места посадки пассажиров в вагоны метро) ст.м. Майдан Незалежности этот пи**р напал на мою жену с применением физической силы!!! С места происшествия злоумышленник скрылся!

Помогите идентифицировать его! При наличии любой информации прошу сообщить в личные сообщения!

P.S жена в порядке и безопасности. Заявление в полицию написано. Процедурные вопросы соблюдены...

!!! Никто! Из сотен других пассажиров метро не отреагировал на ситуацию и не пришел на помощь женщине! Позорники – позор вам!