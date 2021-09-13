Про напад написав чоловік потерпілої, колишній боєць миротворчих військ ООН, Іван Іванов. Він попросив всіх, кому відома особа агресивного пасажира, написати в особисті повідомлення.
Дивіться також Змушували займатися проституцією: викрили угруповання сутенерів Києва та Дніпра
Крім того, зловмисника шукають поліцейські.
Ніхто з пасажирів не кинувся на допомогу
- За словами військового, інцидент стався о 8:43 на станції "Майдан Незалежності". У цей час на місці події перебували тисячі людей.
- чоловік у коричневій куртці та з чорною маскою під носом напав на жінку та побив її.
- Після цього зловмисник втік з місця події.
- Сотні свідків ніяк не втручалися у ситуацію.
Іванов зазначив, що з його дружиною наразі все нормально. Вона перебуває у безпеці та написала заяву до поліції.
Як саме кваліфікували напад правоохоронці, невідомо.
Повний текст допису Івана Іванова у фейсбуці:
УВАГА!!! ПРОШУ ДОПОМОГТИ ІДЕНТИФІКУВАТИ!!! РЕПОСТ!!!
Сьогодні, 13.09.2021 о 08.43 на переході (підземному, біля місця посадки пасажирів у вагони метро) ст.м. Майдан незалежності цей пі**р напав на мою дружину із застосуванням фізичної сили!!! З місця події зловмисник втік!
Допоможіть ідентифікувати його! У разі наявності будь-якої інформації прошу повідомити в особисті повідомлення!
P.S Дружина в порядку та безпеці. Заява в поліцію написана. Процедурні питання дотримані...
!!! Ніхто! З сотень інших пасажирів метро не відреагував на ситуацію і не прийшов на допомогу жінці! Позорники - ганьба вам!