Про напад написав чоловік потерпілої, колишній боєць миротворчих військ ООН, Іван Іванов. Він попросив всіх, кому відома особа агресивного пасажира, написати в особисті повідомлення.

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Крім того, зловмисника шукають поліцейські.

Ніхто з пасажирів не кинувся на допомогу

За словами військового, інцидент стався о 8:43 на станції "Майдан Незалежності". У цей час на місці події перебували тисячі людей.

чоловік у коричневій куртці та з чорною маскою під носом напав на жінку та побив її.

Після цього зловмисник втік з місця події.

Сотні свідків ніяк не втручалися у ситуацію.

Іванов зазначив, що з його дружиною наразі все нормально. Вона перебуває у безпеці та написала заяву до поліції.

Як саме кваліфікували напад правоохоронці, невідомо.

Повний текст допису Івана Іванова у фейсбуці:

УВАГА!!! ПРОШУ ДОПОМОГТИ ІДЕНТИФІКУВАТИ!!! РЕПОСТ!!!

Сьогодні, 13.09.2021 о 08.43 на переході (підземному, біля місця посадки пасажирів у вагони метро) ст.м. Майдан незалежності цей пі**р напав на мою дружину із застосуванням фізичної сили!!! З місця події зловмисник втік!

Допоможіть ідентифікувати його! У разі наявності будь-якої інформації прошу повідомити в особисті повідомлення!

P.S Дружина в порядку та безпеці. Заява в поліцію написана. Процедурні питання дотримані...

!!! Ніхто! З сотень інших пасажирів метро не відреагував на ситуацію і не прийшов на допомогу жінці! Позорники - ганьба вам!