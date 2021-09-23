Спадок "померлої" ДАБІ: рейтинг найскандальніших дозволів

Попри те, що з 15 вересня Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила своє існування, наостанок вона встигла видати чимало суперечливих дозволів на ведення забудов. Загалом за рік орган схвалив понад 2 тисячі об'єктів, але десять із них є особливо скандальними.

Більшість сумнівних дозволів на забудови стосуються саме Києва. Крім того, деякі житлові комплекси зводитимуться із явними порушеннями.

До теми В останній день роботи: ДАБІ дозволила збудувати ЖК на території київського університету

Містечко на території НАУ

Всупереч генеральному плану міста, на території Національного авіаційного університету (вулиця Любомира Гузара, 1) зведуть комплекс на 1 659 квартир. Крім того, заплановано підземний паркінг і спортивний комплекс.

Для цих потреб відведуть 38,23 гектара землі державної власності, якою постійно користується НАУ. Дозвіл на цей комплекс було видано 14 вересня. Генпідрядник – компанія "Атмосфера Інжиніринг Сістем", пов'язана з оточенням міністра інфраструктури Олександра Кубракова.



Під житловий комплекс на території НАУ виділили понад 38 гектарів / Фото "Наших грошей"

"Свічки" на Лесі Українки

За вказаною адресою у Печерському районі столиці збудують чотири 34-поверхівки на 289 квартир, які нині позиціонують як "багатофункціональний комплекс". Дозвіл на проведення робіт ДАБІ видала 7 вересня.

Як і в історії із забудовою на території НАУ, ділянки на Лесі Українки, згідно з Генпланом міста, не передбачають там зведення житлових будинків. До того ж, у цьому комплексі щільність мешканців буде перевищеною у 2,5 раза. Ще один мінус вказаної забудови – той факт, що ділянка потрапляє в межі історичного центру Києва.

Показово, що за забудовником ПАТ "Позняки-Жил-Буд" стоїть матір Артура Мхітаряна, сина колишнього нардепа від Партії регіонів Нвера Мхітаряна.



На Печерську з'являться нові будинки-"свічки" / Фото "Наших грошей"

Житловий готель від команди Комарницького

Згідно з дозволом від 10 вересня, на вулиці Генерала Шаповала, 1 – 3 на Солом'янці має постати 21-поверховий апарт-готель. Втім, насправді мовиться про житловий багатоквартирний будинок. Хитрість із назвою придумали, щоб обійти умови Генплану. Адже там зазначено, що ця територія – комунально-складська.

Забудовниками цього комплексу виступають фірми "Смарт-Девелопмент" і "Міськбудальянс". Їх контролює син колишнього мера Києва, а нині депутата Київради Олександра Омельченка та соратника скандального "наглядача над Києвом" Дениса Комарницького – Максим Половко.



ДАБІ погодила будівництво багатоповерхівки, замаскованої під готель / Фото "Наших грошей"

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Багатоповерхівка на Печерську

Також ДАБІ дозволила 10 вересня будувати 26-поверхівку на вулиці Анрі Барбюса у Печерському районі. Інспекція проігнорувала те, що у цьому районі дозволено лише середньоповерхову забудову, а також знехтувала будівельними нормами для центрального історичного ареалу й центральної планувальної зони столиці. Максимальна висота будівель там не повинна перевищувати дев'яти поверхів.

Цей комплекс називатиметься ЖК "Стиль" і зводитиме його компанія "Інтергал-Буд" екснардепа Володимира Зубика.



ДАБІ проігнорувала висотні обмеження на забудову середмістя Києва / Фото "Наших грошей"

"Двоповерхівка" із 15 поверхів на "Іподромі"

Цю будівлю зведуть на проспекті Академіка Глушкова, 5, просто біля станції метро "Іподром". Дозвіл ДАБІ від 26 серпня видано на двоповерховий багатофункціональний комплекс.

Однак, там якимось чином помістяться конгресхол, пресцентр, медіацентр та паркінг. Замовниками будівництва є ТОВ "Укрсоцбудінвест" і ПП "Альтернатива Плюс" із орбіти впливу бізнесмена Вагіфа Алієва.

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Біля метро "Іподром" також збудують висотку / Фото "Наших грошей"

"Вулик" на 32 поверхи на Жилянській

Попри перевищення показників щільності забудови, ДАБІ 26 серпня видала дозвіл на зведення чергового 32-поверхового "багатофункціонального" комплексу на Жилянській, який насправді буде житловим будинком. У цій частині міста висотність забудови також не може перевищувати дев'яти поверхів.

Замовником будівництва цього комплексу є ТОВ "Будресурс" – компанія тестя колишнього очільника ДФС Романа Насірова, Олександра Глімбовського.



Попри щільність забудови, ДАБІ дозволила тестю Насірова звести новий будинок на Жилянській / Фото "Наших грошей"

Будинок російського олігарха Фукса

Серед іншого, 20 серпня ДАБІ схвалила будівництво 32-поверхового будинку ЖК OASIS із порушенням висотних норм компанією, яка належить російському олігарху Павлу Фуксу. Він, до речі, перебуває під санкціями РНБО.

Комплекс постане на вулиці Електриків, 28 – у самісінькому центрі столиці, а саме в Подільському районі. А там максимальна висота будинків має бути 6 – 7 поверхів. До цієї скандальної забудови також причетні нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар та голова правління ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.



Підсанкційний олігарх Павло Фукс побудує комплекс на Подолі / Фото "Наших грошей"

Ще одна "свічка" на Печерську із судовою тяганиною

Черговий 26-поверховий монстр у середмісті Києва збудують на вулиці Євгена Коновальця, 30 у Печерському районі. "Зелене світло" від ДАБІ він отримав 11 серпня. Показово, що всі заборони на забудову центру столиці не вище ЗА 27 метрів забудовник зняв через адміністративний суд.

Замовниками об'єкту є ТОВ "Будгруппроектінвест-7" і ТОВ "Житловисотбуд", пов'язані з колишнім головою столичного Держархбудконтролю Сергієм Кучером і сином ексмера столиці Степаном Черновецьким.



На Печерську збудують житловий комплекс в обхід судових заборон / Фото "Наших грошей"

Житлові офіси на "Шулявській"

Комплекс із офісами-житлом планують звести поблизу станції метро "Шулявська" (проспект Перемоги 52/2) на підставі дозволу ДАБІ від 28 травня. Однак цей дозвіл суперечить вихідним даним у дозвільній документації на реконструкцію об'єкту.

Адже спершу планували, що будинок буде збільшено з 4 до 7 поверхів, тобто з 3625 до 6275 квадратних метрів. Втім, у дозволі ДАБІ цифра підстрибнула аж до 31,5 тисячі квадратних метрів (17 поверхів).

Генпідрядником будівництва на вказаній ділянці є ТОВ "Проджект Буд Інжиніринг", пов'язане із екснардепом Володимиром Зубиком.



Ще один комплекс з'явиться на Шулявці, завдяки дозволу ДАБІ з порушеннями / Фото "Наших грошей"

Гарячі тижні ДАБІ

За останні два тижні свого існування ДАБІ видала 431 дозвіл на будівництво. Натомість за попередні вісім місяців роботи вона схвалила 1 621 об'єкт. Показово, що перед закриттям орган, який звинувачують у корупції працював навіть уночі.