Відповідна інформація є у даних Реєстру будівельної діяльності. Документи видавали на вихідних та ночами.

До теми В останній день роботи: ДАБІ дозволила збудувати ЖК на території київського університету

ДАБІ видала понад 400 дозволів за останні тижні роботи

Згідно з даними реєстру ДАБІ видала 431 дозвіл на будівництво. Це трапилось всього за останні 14 днів роботи у вересні.

Експерт з містобудування Георгій Могильний на своїй сторінці в фейсбуці розповів, що ДАБІ видає дозволи навіть вночі, зокрема мовилось про ніч з 14 на 15 вересня.

За три години, що минули з мого попереднього допису, ДАБІ ще 14 дозволів на будівництво видало. Один вже сьогодні встигли, хоча цього "сьогодні" навіть години ще не пройшло,
написав експерт вночі 15 вересня.

Перед тим, 14 вересня, він підсумував: "Для порівняння – за попередні 8 місяців вони видали 1621 дозвіл. Тобто, 14 останніх днів перед ліквідацією дорівнюють 2 місяцям звичайної роботи". Станом на 14 вересня, експерт писав про 405 дозволів.

Коротко про ліквідацію ДАБІ