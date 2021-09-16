Відповідна інформація є у даних Реєстру будівельної діяльності. Документи видавали на вихідних та ночами.

До теми В останній день роботи: ДАБІ дозволила збудувати ЖК на території київського університету

ДАБІ видала понад 400 дозволів за останні тижні роботи

Згідно з даними реєстру ДАБІ видала 431 дозвіл на будівництво. Це трапилось всього за останні 14 днів роботи у вересні.

Експерт з містобудування Георгій Могильний на своїй сторінці в фейсбуці розповів, що ДАБІ видає дозволи навіть вночі, зокрема мовилось про ніч з 14 на 15 вересня.

За три години, що минули з мого попереднього допису, ДАБІ ще 14 дозволів на будівництво видало. Один вже сьогодні встигли, хоча цього "сьогодні" навіть години ще не пройшло,

– написав експерт вночі 15 вересня.

Перед тим, 14 вересня, він підсумував: "Для порівняння – за попередні 8 місяців вони видали 1621 дозвіл. Тобто, 14 останніх днів перед ліквідацією дорівнюють 2 місяцям звичайної роботи". Станом на 14 вересня, експерт писав про 405 дозволів.

Зверніть увагу! В останні день роботи, 15 вересня, ДАБІ видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Там має з'явитися містечко на понад 1600 квартир, попри генеральний план.

Коротко про ліквідацію ДАБІ