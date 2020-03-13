В Україні ліквідовують Державну архітектурно-будівельну інспекцію: що буде замість неї

Державну архітектурно-будівельну інспекцію остаточно реформують. Натомість чиновницький орган, який пов'язують із корупційними схемами, замінять онлайн-сервіси.

Будівництво є однією з найбільш корумпованих галузей, особливо щодо видачі дозволів на будівництво. Так Зеленський охарактеризував цю сферу на виїзному засіданні Кабміну.

Перед тим Шмигаль анонсував масштабну реформу ДАБІ: що про це відомо

Оскільки монополію на видачу дозволів у будівельній сфері має ДАБІ, а отже, і сприяє певній корупції, її будуть ліквідовувати.

Чиновники набудували хмарочос із різних схем і договорняків. Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: Ми ліквідуємо ДАБІ.

Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень,

– зазначив Зеленський.

ДАБІ структурують на три органи центральної влади, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Замість одного великого органу існуватимуть Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство техрегулювання і Державна іспекція містобудування.

Багато сервісів ДАБІ переведуть на електронний сервіс у рамках додатку "Дії". будівельники самостійно вводимуть дані, без посередництва чиновників і залишатимуть свій цифровий підпис. Це унеможливить існування ще однієї схеми, за якою діяла ДАБІ: позначання в комп'ютерній системі "своїх", з яких "збиратиме" гроші.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вже вдалося знешкодити один такий "механізм"

Там був вшитий скрипт, за яким було видно, з кого потрібно брати гроші і скільки. Ми це ліквідували, але все попереднє створювалося, щоб заробити гроші. Як і багато чого іншого в ДАБІ існувало просто для наживи,

– розповів Федоров.

Новий електронний кабінет на порталі "Дія" для забудовників запустять без державних грошей.

Які схеми були у ДАБІ?Державна архітектурно-будівельна інспекція веде державну політику у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду. ДАБІ видає дозволи і всі узгодження на зведення будівель в Україні: це дозволяє монополізувати діяльність і навіть подекуди перетворити на комерцію. Таким чином будівництво в Україні є корумпованим, а розмір відкатів за надання земельних ділянок під комерційну забудову є особливо великими. Саме із ДАБІ пов'язують чимало корупційних скандалів у сфері будівництва.



Останній аудит відомства виявив тисячі "сліпих ліцензій", виданих із порушеннями. Тривалий час посадовці ДАБІ видавали ліцензії людям, які ніяк не підтверджували своїх кадрових, технічних і матеріальних ресурсів.