12:19
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию: что будет вместо нее

      - Читати новину українською

      Государственную архитектурно-строительную инспекцию окончательно реформируют. При этом чиновничий орган, который связывают с коррупционными схемами, заменят онлайн-сервисами.

      Строительство является одной из наиболее коррумпированных отраслей, особенно в отношении выдачи разрешений на строительство. Так Зеленский охарактеризовал эту сферу на выездном заседании Кабмина

      Перед тем Шмыгаль анонсировал масштабную реформу ГАСИ: что об этом известно

      Поскольку монополию на выдачу разрешений в строительной сфере имеет ГАСИ, а следовательно, и способствует определенной коррупции, ее будут ликвидировать.

      Чиновники выстроили небоскреб из разных схем и договорняков. Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ.
      Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений,
      – отметил Зеленский.

      ГАСИ структурируют на три органа центральной власти, рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. Вместо одного большого органа будут существовать Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство техрегулирования и Государственная инспекция градостроительства.

      Многие сервисы ГАСИ переведут на электронный сервис в рамках приложения "действия". Строители самостоятельно будут вводить данные, без посредничества чиновников, и оставлять свою цифровую подпись. Это сделает невозможным существование еще одной схемы, по которой действовала ГАСИ: идентификация в компьютерной системе "своих", с которых "собирали" деньги.

      Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, уже удалось обезвредить один такой "механизм"

      Там был вшит скрипт, по которому было видно, с кого нужно брать деньги и сколько. Мы это ликвидировали, но все предыдущее создавалось, чтобы заработать деньги. Как и многое другое в ГАСИ существовало просто для наживы,
      – рассказал Федоров.

      Новый электронный кабинет на портале "Дія" для застройщиков запустят без государственных денег.

      Какие схемы были в ГАСИ?
      Государственная архитектурно-строительная инспекция ведет государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. ГАСИ выдает разрешения и все согласования на возведение зданий в Украине: это позволяет монополизировать деятельность и даже кое-где превратить в коммерцию. Таким образом строительство в Украине является коррумпированным, а размер откатов за предоставление земельных участков под коммерческую застройку является особо крупным. Именно с ГАСИ связывают немало коррупционных скандалов в сфере строительства.

      Последний аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. Длительное время чиновники ГАСИ выдавали лицензии людям, которые никак не подтверждали своих кадровых, технических и материальных ресурсов.

      Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Дия Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:30 COVID-19 убьет в десять раз больше людей, чем грипп. Что должен знать и делать каждый?
      Світові Медіа
      сегодня , 11:22 Президент навеки: что пишут западные СМИ об обнулении срока для Путина
      Світлана Попова
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 10:42 Деятельность в "Квартале" и Укропе: кто такой Гура, сказавший о "целом самолете инфицированных"
      Василь Денисюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук