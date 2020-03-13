В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию: что будет вместо нее

Государственную архитектурно-строительную инспекцию окончательно реформируют. При этом чиновничий орган, который связывают с коррупционными схемами, заменят онлайн-сервисами.

Строительство является одной из наиболее коррумпированных отраслей, особенно в отношении выдачи разрешений на строительство. Так Зеленский охарактеризовал эту сферу на выездном заседании Кабмина

Перед тем Шмыгаль анонсировал масштабную реформу ГАСИ: что об этом известно

Поскольку монополию на выдачу разрешений в строительной сфере имеет ГАСИ, а следовательно, и способствует определенной коррупции, ее будут ликвидировать.

Чиновники выстроили небоскреб из разных схем и договорняков. Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ.

Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений,

– отметил Зеленский.

ГАСИ структурируют на три органа центральной власти, рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. Вместо одного большого органа будут существовать Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство техрегулирования и Государственная инспекция градостроительства.

Многие сервисы ГАСИ переведут на электронный сервис в рамках приложения "действия". Строители самостоятельно будут вводить данные, без посредничества чиновников, и оставлять свою цифровую подпись. Это сделает невозможным существование еще одной схемы, по которой действовала ГАСИ: идентификация в компьютерной системе "своих", с которых "собирали" деньги.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, уже удалось обезвредить один такой "механизм"

Там был вшит скрипт, по которому было видно, с кого нужно брать деньги и сколько. Мы это ликвидировали, но все предыдущее создавалось, чтобы заработать деньги. Как и многое другое в ГАСИ существовало просто для наживы,

– рассказал Федоров.

Новый электронный кабинет на портале "Дія" для застройщиков запустят без государственных денег.

Какие схемы были в ГАСИ?

Государственная архитектурно-строительная инспекция ведет государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. ГАСИ выдает разрешения и все согласования на возведение зданий в Украине: это позволяет монополизировать деятельность и даже кое-где превратить в коммерцию. Таким образом строительство в Украине является коррумпированным, а размер откатов за предоставление земельных участков под коммерческую застройку является особо крупным. Именно с ГАСИ связывают немало коррупционных скандалов в сфере строительства.



Последний аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. Длительное время чиновники ГАСИ выдавали лицензии людям, которые никак не подтверждали своих кадровых, технических и материальных ресурсов.