Співробітник метро вигнав з вагону зухвалу пасажирку без маски: повчальне відео
У київському метро співробітник метро привселюдно вигнав з вагону дівчину, яка принципово не вдягала маску. Коли саме стався інцидент невідомо, але відео з'явилося у мережі 7 жовтня.
Конфлікт трапився на станції "Золоті ворота". Все почалося з того, що чоловік в уніформі метрополітену зробив пасажирці зауваження і попросив одягти маску.
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Бігала по вагону і грубила
У відповідь порушниця зухвало відмовилася виконати прохання, почала нецензурно лаятися та кричати, аби співробітник метро забрав від неї руки.
Зрештою чоловіку таки вдалося змусити дівчину залишити вагон і вийти на перон. Судячи з реакції пасажирів, вони були на боці співробітника підземки. Люди схвально неголосно засміялися після його вчинку.
Дівчина грубила співробітнику метро і лаялася навіть на пероні / Скриншот відео
Дівчину вигнали з метро за відчутність маски: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика:
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