Спокійна й підходить до людей: у київському парку гуляє лисиця
Джерело:"Київ. Media"
У київському парку "Відрадний" люди часто бачать лисицю. Очевидці кажуть, що тварина – неагресивна.
Місцеві жителі розповіли, що лисиця – доглянута. Вони навіть зазначили, що хижачка має вигляд домашньої.
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Люди зазначили, що тварина може бути на самовигулі або ж загубилася і її шукають. Вони розповіли, що лисиця – спокійна й навіть підходить до людей.
Як потрібно поводитись з лисицею
У комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Оболонського району повідомили, що раніше не чули про лисицю. Вони наголосили, що хоч тварина – неагресивна, проте слід бути уважними та обережними.
Лисиця наближається до собаки / Скриншот з відео
Лисиці у Солом'янському районі Києва
Наприкінці листопада двох хижих тварин помітили неподалік від парку "Орлятко" ввечері 21 листопада. Лисиці підходили до людей та хотіли гратися з собаками.
Зоологи наголосили, що дикі лисиці можуть переносити сказ. Через це вони радять не наближатися до тварин.