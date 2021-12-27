На станції "Лісова" у Києві невідомий намагався поцупити дефібрилятор

Днями активісти та мешканці Лісового масиву у Києві звернули увагу на відсутність дефібрилятора на платформі станції метро. Після цього небайдужі почали розбиратися, куди саме пропав апарат.

Як з'ясувалося, насправді дефібрилятор зі станції нікуди не зникав. Його вимушено перенесли до чергової по станції.

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У метрополітені кажуть, що на "Лісовій" сталася спроба викрадення дефібрилятора.

Злочинець втік після того, як спрацювала сигналізація



Невідомий намагався вкрасти дефібрилятор / Фото київського метрополітену

Як розповіли у комунальному підприємстві, на платформі станції "Лісова" невідомий чоловік пошкодив бокс для зберігання дефібрилятора.

Коли спрацювала сигналізація, зловмисник втік з місця події. Затримати його не змогли.

Оскільки доступ до апарату має залишатись для всіх, але дефібрилятор має перебувати під наглядом, його тимчасово перенесли до чергової по станції.



На станції "Лісова" намагалися вкрасти дефібрилятор, спрацювала сигналізація, і крадій втік. Бокс зберігання пошкоджено. На час проведення ремонту, пристрій буде знаходитись у чергової по станції,

– зазначили у КП.

Врятували не одне життя

За встановлення дефібриляторів на станціях метро у Києві активісти боролися дуже довго. Керівництво метрополітену виступало проти того, щоб апарати стали загально доступними. Необхідність у дефібриляторах полягає у врятуванні життів пасажирам, яким раптово стає зле, адже доступ медиків швидкої до станцій є досить ускладненим.

З моменту встановлення дефібриляторів у підземці вже зафіксували кілька врятованих життів. Вперше дефібрилятор застосували на станції "Палац спорту" 22 березня 2021. Тоді поліцейський врятував життя 56-річному чоловіку.