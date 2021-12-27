Как выяснилось, на самом деле дефибриллятор со станции никуда не исчезал. Его вынужденно перенесли к дежурной по станции.

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В метрополитене говорят, что на "Лесной" произошла попытка похищения дефибриллятора.

Преступник сбежал после того, как сработала сигнализация



Неизвестный пытался украсть дефибриллятор / Фото киевского метрополитена

Как рассказали в коммунальном предприятии, на платформе станции "Лесная" неизвестный мужчина повредил бокс для хранения дефибриллятора.

Когда сработала сигнализация, злоумышленник скрылся с места происшествия. Задержать его не смогли.

Поскольку доступ к аппарату должен оставаться для всех, но дефибриллятор должен находиться под наблюдением, его временно перенесли к дежурной по станции.

На станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор, сработала сигнализация, и вор убежал. Бокс хранения поврежден. На время проведения ремонта устройство будет находиться у дежурной по станции,

– отметили в КП.

Спасли не одну жизнь

За установку дефибрилляторов на станциях метро в Киеве активисты боролись очень долго. Руководство метрополитена выступало против того, чтобы аппараты стали широко доступными. Необходимость в дефибрилляторах заключается в спасении жизней пассажирам, которым внезапно становится плохо, ведь доступ медиков скорой к станциям является достаточно затрудненным.

С момента установки дефибрилляторов в подземке уже зафиксировали несколько спасенных жизней. Впервые применили дефибриллятор на станции "Дворец спорта" 22 марта 2021. Тогда полицейский спас жизнь 56-летнему мужчине.