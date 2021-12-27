Як з'ясувалося, насправді дефібрилятор зі станції нікуди не зникав. Його вимушено перенесли до чергової по станції.
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У метрополітені кажуть, що на "Лісовій" сталася спроба викрадення дефібрилятора.
Злочинець втік після того, як спрацювала сигналізація
Невідомий намагався вкрасти дефібрилятор / Фото київського метрополітену
- Як розповіли у комунальному підприємстві, на платформі станції "Лісова" невідомий чоловік пошкодив бокс для зберігання дефібрилятора.
- Коли спрацювала сигналізація, зловмисник втік з місця події. Затримати його не змогли.
- Оскільки доступ до апарату має залишатись для всіх, але дефібрилятор має перебувати під наглядом, його тимчасово перенесли до чергової по станції.
На станції "Лісова" намагалися вкрасти дефібрилятор, спрацювала сигналізація, і крадій втік. Бокс зберігання пошкоджено. На час проведення ремонту, пристрій буде знаходитись у чергової по станції,
– зазначили у КП.
Врятували не одне життя
За встановлення дефібриляторів на станціях метро у Києві активісти боролися дуже довго. Керівництво метрополітену виступало проти того, щоб апарати стали загально доступними. Необхідність у дефібриляторах полягає у врятуванні життів пасажирам, яким раптово стає зле, адже доступ медиків швидкої до станцій є досить ускладненим.
З моменту встановлення дефібриляторів у підземці вже зафіксували кілька врятованих життів. Вперше дефібрилятор застосували на станції "Палац спорту" 22 березня 2021. Тоді поліцейський врятував життя 56-річному чоловіку.