Столична прокуратура провела обшуки через привласнення 60 мільйонів гривень

Київська прокуратура провела низку масштабних обшуків у приміщеннях "Укргідроенерго", Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд" та їх підрядних організацій. Посадовців цих установ запідозрили у розкраданні 60 мільйонів гривень.

Провернути оборудку її організаторам вдалося під час ремонту Дністровської гідроакумулюючої електростанції. У схемі були зацікавлені як замовники, так і виконавці робіт.

Актуальне Прокурори масово обшукують підрядників Святошинської РДА у Києві

Історія довжиною в чотири роки

З'ясувалося, що договори між згаданими організаціями укладалися впродовж 2016 – 2020 року.

Однак підрядники, котрі виконували ремонтні роботи, виявилися пов'язаними з підприємствами-замовниками.

Для приховування фінансових махінацій в документи вони вносили недостовірні дані щодо обсягів робіт та їх вартості.

Фактично у паперах прописувалося те, що взагалі не виконувалося.

Гроші виводили "у тінь"

Крім того, корупціонери укладали нібито справжні договори з фіктивними фірмами, аби мати змогу виводити кошти "у тінь". Зрештою вони отрмали змогу поділити між собою мільйонні суми.

Любителі наживи можуть опинитися у в'язниці

Під час обшуків прокуратура вилучила первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи й інші документи.

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує ув'язнення на строк 5 – 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вимагав круглу суму хабаря і поплатився: схоже викриття

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