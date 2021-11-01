Провернуть сделку ее организаторам удалось во время ремонта Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. В схеме были заинтересованы как заказчики, так и исполнители работ.

Актуальное Прокуроры массово обыскивают подрядчиков Святошинской РГА в Киеве

История длиной в четыре года

Выяснилось, что договоры между упомянутыми организациями заключались в течение 2016 – 2020 года.

Однако подрядчики, выполнявшие ремонтные работы, оказались связанными с предприятиями-заказчиками.

Для сокрытия финансовых махинаций в документы они вносили недостоверные данные относительно объемов работ и их стоимости.

Фактически в бумагах прописывалось то, что вообще не выполнялось.

Деньги выводили "в тень"

Кроме того, коррупционеры заключали якобы настоящие договоры с фиктивными фирмами, чтобы иметь возможность выводить средства "в тень". В конце концов они смогли поделить между собой миллионные суммы.

Обратите внимание! Во время обысков прокуратура изъяла первичную бухгалтерскую документацию, договоры, черновые записи и другие документы.

Любители наживы могут оказаться в тюрьме

Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Виновникам грозит заключение на срок 5 – 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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