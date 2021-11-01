Провернути оборудку її організаторам вдалося під час ремонту Дністровської гідроакумулюючої електростанції. У схемі були зацікавлені як замовники, так і виконавці робіт.

Актуальне Прокурори масово обшукують підрядників Святошинської РДА у Києві

Історія довжиною в чотири роки

З'ясувалося, що договори між згаданими організаціями укладалися впродовж 2016 – 2020 року.

Однак підрядники, котрі виконували ремонтні роботи, виявилися пов'язаними з підприємствами-замовниками.

Для приховування фінансових махінацій в документи вони вносили недостовірні дані щодо обсягів робіт та їх вартості.

Фактично у паперах прописувалося те, що взагалі не виконувалося.

Гроші виводили "у тінь"

Крім того, корупціонери укладали нібито справжні договори з фіктивними фірмами, аби мати змогу виводити кошти "у тінь". Зрештою вони отрмали змогу поділити між собою мільйонні суми.

Зверніть увагу! Під час обшуків прокуратура вилучила первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи й інші документи.

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