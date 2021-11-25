У столичному гей-клубі охоронець побив відвідувача: хлопець запідозрив гомофобію

У київському гей-клубі Portum охоронець побив одного із відвідувачів. Інцидент трапився в ніч на 23 листопада.

Потерпілий стверджує, що напад був безпідставним і навіть не відкидає версію про гомофобію. Однак у закладі мають іншу позицію – молодик зі своїм товаришем нібито не розрахувався за коктейлі.

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Накинулися з кулаками на виході

За словами Паненка, охоронець клубу напав на нього зненацька з-за спини і завдав ударів у потилицю, сонячне сплетіння та живіт.

Я одразу почав задихатися і в прямому сенсі сів на асфальт. У мене – струс мозку. Заява до поліції написана. Побої знято. Тепер для мене довести цю справу до кінця – діло принципу! Чоловік, який скоїв напад, утричі вищий та більший за мене. Це підло!

– обурився постраждалий клієнт.

Версії різняться

Хлопець розповів "Новини. Live", що вже збирався йти додому, коли все сталося. На виході він запитав в охоронців, чи можна взяти їхній металошукач. Зрештою він таки вхопив прилад і жартома "обшукав" свого друга. Через деякий час відвідувач відчув на собі удари охоронців.

На його дописи у соцмережах та скарги адміністрація закладу ніяк не відреагувала, однак написала повідомлення товаришу Паненка.

Зокрема, у Portum заявили, що хлопці буцімто замовили коктейлі й, не сплативши за них, вирішили залишити заклад. Дівчина-бармен почала їх шукати і поскаржилася охоронцям. Втім, Паненко та його товариш заперечують це.

"Коктейлі ніхто не замовляв, нам не виносили, і ми їх не пили! Адміністрація клубу виставила допис на свою сторінку, де мене і моїх друзів зухвало обмовили, намагаючись себе вигородити. Цей пост набрав понад 1500 гнівних коментарів, де люди стали на мій бік. Внаслідок чого вони видалили цей допис", – написав Паненко.

Схожий випадок з танцівником Дорофєєвої

На початку серпня працівник Управління державної охорони побив танцівника балету співачки Наді Дорофєєвої. Це трапилося біля гей-клубу Lift.

Зрештою потерпілий опинився у реанімації – його ввели в медикаментозну кому.

До тями Євген Гончаренко прийшов лише 16 серпня, а виписався з лікарні майже через місяць після побиття.

Підозрюваному в побитті наразі загрожує до 8 років позбавлення волі.

Текст публікації Володимира Паненка:

Друзі, багато хто з вас вже в курсі, що сталося два дні тому в клубі Portum. Для тих, хто пропустив.

На мене зі спини напав охоронець клубу, завдав удару в зону потилиці, після чого я повернувся і одразу отримав удар у живіт. Він влучив у сонячне сплетіння, тому я одразу почав задихатися і в прямому сенсі сів на асфальт.

Адміністрація клубу вже кілька разів змінила версію того, що відбувалося. То через металошукач (який я взяв на 10 секунд), то каже, що послали охорону "запитати" про несплачені коктейлі.

Прошу помітити, коктейлі ніхто не замовляв, нам не виносили, і ми їх не пили! Зі мною вони досі не зв'язалися, не спробували з'ясувати, що відбувається. На повідомлення та дзвінки кількох журналістів із медіа вони не відповідають.

Адміністрація клубу виставила допис на свою сторінку, де мене і моїх друзів зухвало обмовили, намагаючись себе вигородити. Цей пост набрав понад 1500 гнівних коментарів, де люди стали на мій бік. Внаслідок чого вони видалили цей допис.

У мене – струс мозку. Заява до поліції написана. Побої знято. Тепер для мене довести цю справу до кінця – діло принципу!

Чоловік, який що скоїв напад, утричі вищий та більший за мене. Це підло! Наздогнати, зі спини почати бити! Після намагатись уникнути покарання своїми виправданнями!

Це жахливо, адже охорона потрібна для того, щоб гості були в безпеці, а зрештою вони загрожують їй!