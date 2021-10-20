Невдовзі юнаку доведеться перенести операцію зі встановлення пластини. Із нею Остаповський ходитиме до кінця життя.

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Остаповський звинувачує у своїх травмах Антона Чернієнка / Скриншот відео

Прохання про цигарку обернулося інвалідністю

Блогер розповів, що 2 жовтня зі своєю командою вирішив відсвяткувати завершення освітнього проєкту в столичному караоке-клубі. Захід минув яскраво і мирно.

Удосвіта, очікуючи на таксі під закладом, хлопець помітив, що у нього скінчилися цигарки. Він підійшов до сусідньої компанії й попросив пригостити його. Однак один із незнайомців штовхнув Остаповського. Блогер відповів йому тим самим.

Після цього чоловік, який стояв позаду, сильно вдарив юнака в голову, і той впав. Зрештою Остаповський пролежав у лікарні два тижні. Після серйозного хірургічного втручання 10 годин його тримали в реанімації.



Через гематому Остаповському зробили трепанацію черепа / Скриншот відео

Бив чемпіон

За словами Остаповського, фатального удару йому завдав п'ятикратний чемпіон України з карате Антон Чернієнко. Крім того, відомо, що він працює головним консультантом у секретаріаті комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Справу намагаються зам'яти

Потерпілий стверджує, що Чернієнко намагається вплинути на хід слідства та уникнути відповідальності за свій вчинок. Для цього він нібито задіяв усі свої звязки, враховуючи нардепів та колишніх співробітників системи МВС.

Момент удару в голову Остаповського: відео

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Вбивство на заправці: чергова трагедія через агресію

На одній зі столичних заправок наприкінці вересня юнак на смерть забив п'яного відвідувача, який сварився з оператором. Хлопець вийшов із таксі й завдав потерпілому кілька ударів по голові та животу. Врятувати чоловіка не вдалося.