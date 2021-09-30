20-річний мешканець Херсону займався спортом у себе вдома. Коли чоловік робив розтяжку, то випадково вдарив дитину ногою, яка була у мами на руках.
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Дитина вижила в лікарні
Немовля отримало серйозну травму. Постраждалу дитину негайно госпіталізували до лікарні. За словами медиків, дитина дивом вижила.
Немовляті діагностували перелом тім'яної кістки. Трапилося це через слабку черепну коробку. Правоохоронці досліджують та проводять відповідні перевірки.
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