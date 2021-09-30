20-річний мешканець Херсону займався спортом у себе вдома. Коли чоловік робив розтяжку, то випадково вдарив дитину ногою, яка була у мами на руках.

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Дитина вижила в лікарні

Немовля отримало серйозну травму. Постраждалу дитину негайно госпіталізували до лікарні. За словами медиків, дитина дивом вижила.

Зауважте! У немовлят є тім'ячко, а також податливі й рухливі шви між кістками черепа. Усе це створює можливість амортизації й знижує ризик від ударів по голові. Більшість травм голови у дітей до року закінчується добре, але до будь-якого удару по голові потрібно ставитися серйозно.

Немовляті діагностували перелом тім'яної кістки. Трапилося це через слабку черепну коробку. Правоохоронці досліджують та проводять відповідні перевірки.

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