У мережі оприлюднили відео моменту падіння воріт. На ньому видно, що травмуватися могла не одна дитина.
До теми Впали ворота: у Харкові на шкільному стадіоні тяжко травмувався 6-річний хлопчик
Стояв повернутий спиною
Це відео з камер спостереження надали журналістам анонімні джерела. Це сталося наступного дня після інциденту.
На кадрах помітно, що діти в цей момент грали просто грали у футбол і ніяк не торкалися конструкції. Біля воріт тоді стояли 3 особи, одна 2 із них лише "накрило" сіткою.
Притисло до землі хлопчика, який стояв спиною до воріт. Після того, як це сталося, туди почали бігти очевидці. Не рекомендуємо до перегляду це відео неповнолітнім і вразливим (18+).
Футбольні ворота падають на хлопчика: дивіться відео "Суспільне Харків"
Що відомо про цю подію
- До поліції щодо інциденту звернувся черговий медик лікарні швидкої допомоги.
- Дитину притисло до землі приблизно о 18 годині.
- Це сталося на стадіоні приватної школи.
- Згодом оприлюднили фото, де помітно, що ці ворота взагалі не були прикріплені.
- Справу почали розслідувати за статтею про порушення правил, які стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.
- Якщо винних знайдуть, їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.