В сети обнародовали видео момента падения ворот. На нем видно, что травмироваться мог не один ребенок.

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Стоял повернутым спиной

Это видео с камер наблюдения предоставили журналистам анонимные источники. Это произошло на следующий день после инцидента.

На кадрах заметно, что дети в этот момент просто играли в футбол и никак не касались конструкции. У ворот тогда стояли 3 человека, однако 2 из них лишь "накрыло" сеткой.

Прижало к земле мальчика, который стоял спиной к воротам. После того, как это произошло, туда начали бежать очевидцы. Не рекомендуем к просмотру это видео несовершеннолетним и уязвимым (18+).

Футбольные ворота падают на мальчика: смотрите видео "Суспільне Харків"

Что известно об этом происшествии