Причину смерті скаліченої дитини на засіданні виконкому Черкаської міської ради назвав начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.

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Причина смерті 7-річного хлопчика з Черкас

За словами Матюшенка, 6 вересня провели розтин, а судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання всіх аналізів експерт надасть висновок.

Наразі відомо, що смерть дитини наступила від травми голови та субдуральної гематоми,

– уточнив начальник управління поліції.

Він зазначив, що вся експертиза триватиме приблизно місяць.

Свідчення батьків хлопчика перевірять

Поліцейські також перевірять покази батьків – матері та вітчима дитини. Відповідно до пояснень, додав Матюшенко, мама перебувала у Києві із лютого по березень, а також із травня по серпень. Там її начебто робили операцію, а чоловік був з нею від кінця червня.

Тобто тоді він залишив дітей – 7-річного хлопчика та 3-річну дівчинку – своїм батькам.

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