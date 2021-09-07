Причину смерті скаліченої дитини на засіданні виконкому Черкаської міської ради назвав начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.
Читайте також Виховували, як на зоні, – бабуся померлого в Черкасах Андрійка розкрила страшні подробиці
Причина смерті 7-річного хлопчика з Черкас
За словами Матюшенка, 6 вересня провели розтин, а судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання всіх аналізів експерт надасть висновок.
Наразі відомо, що смерть дитини наступила від травми голови та субдуральної гематоми,
– уточнив начальник управління поліції.
Він зазначив, що вся експертиза триватиме приблизно місяць.
Свідчення батьків хлопчика перевірять
Поліцейські також перевірять покази батьків – матері та вітчима дитини. Відповідно до пояснень, додав Матюшенко, мама перебувала у Києві із лютого по березень, а також із травня по серпень. Там її начебто робили операцію, а чоловік був з нею від кінця червня.
Тобто тоді він залишив дітей – 7-річного хлопчика та 3-річну дівчинку – своїм батькам.
У Черкасах помер скалічений 7-річний хлопчик: що відомо
- Помер 7-річний Андрійко ввечері 5 вересня у лікарні, так і не вийшовши із коми. Раніше лікарі діагностували у дитини численні травми та поліорганну недостатність.
- Бабуся хлопчика розповіла, що він отримав травми після нібито падіння з купи цегли у дворі. Вона начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові. Але через кілька днів після події жінка побачила його в ліжку без свідомості, тому викликала швидку.
- Особливість травм та їхня кількість свідчила про те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вона вже мала проблеми із законом, тому суд взяв її під варту на 2 місяці. Згодом на такий же термін арештували і її чоловіка.
- Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж. Однак люди несуть до будинку, де жив хлопчик, м'які іграшки, лампадки та листи з вимогами знайти винного у смерті дитини.